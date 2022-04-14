VitaNova (SHOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VitaNova (SHOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VitaNova (SHOW) Informasjon Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment. Offisiell nettside: https://www.vitanova.show/ Kjøp SHOW nå!

VitaNova (SHOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VitaNova (SHOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M All-time high: $ 0.00596445 $ 0.00596445 $ 0.00596445 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00154731 $ 0.00154731 $ 0.00154731 Lær mer om VitaNova (SHOW) pris

VitaNova (SHOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VitaNova (SHOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHOWs tokenomics, kan du utforske SHOW tokenets livepris!

