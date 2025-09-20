VitaNova (SHOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0014492 $ 0.0014492 $ 0.0014492 24 timer lav $ 0.00197397 $ 0.00197397 $ 0.00197397 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0014492$ 0.0014492 $ 0.0014492 24 timer høy $ 0.00197397$ 0.00197397 $ 0.00197397 All Time High $ 0.00596445$ 0.00596445 $ 0.00596445 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) -19.98% Prisendring (7D) -39.61% Prisendring (7D) -39.61%

VitaNova (SHOW) sanntidsprisen er $0.00149625. I løpet av de siste 24 timene har SHOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014492 og et toppnivå på $ 0.00197397, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHOW er $ 0.00596445, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHOW endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -19.98% over 24 timer og -39.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VitaNova (SHOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VitaNova er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHOW er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.50M.