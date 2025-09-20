Dagens VitaNova livepris er 0.00149625 USD. Spor prisoppdateringer for SHOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VitaNova livepris er 0.00149625 USD. Spor prisoppdateringer for SHOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VitaNova Pris (SHOW)

1 SHOW til USD livepris:

$0.00149625
$0.00149625$0.00149625
-19.90%1D
USD
VitaNova (SHOW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:23:31 (UTC+8)

VitaNova (SHOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0014492
$ 0.0014492$ 0.0014492
24 timer lav
$ 0.00197397
$ 0.00197397$ 0.00197397
24 timer høy

$ 0.0014492
$ 0.0014492$ 0.0014492

$ 0.00197397
$ 0.00197397$ 0.00197397

$ 0.00596445
$ 0.00596445$ 0.00596445

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-19.98%

-39.61%

-39.61%

VitaNova (SHOW) sanntidsprisen er $0.00149625. I løpet av de siste 24 timene har SHOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014492 og et toppnivå på $ 0.00197397, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHOW er $ 0.00596445, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHOW endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -19.98% over 24 timer og -39.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VitaNova (SHOW) Markedsinformasjon

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
----

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VitaNova er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHOW er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.50M.

VitaNova (SHOW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VitaNova til USD ble $ -0.000373788926867769.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VitaNova til USD ble $ -0.0005392226.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VitaNova til USD ble $ +0.0019916285.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VitaNova til USD ble $ +0.000638196675951572.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000373788926867769-19.98%
30 dager$ -0.0005392226-36.03%
60 dager$ +0.0019916285+133.11%
90 dager$ +0.000638196675951572+74.38%

Hva er VitaNova (SHOW)

Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.

VitaNova (SHOW) Ressurs

Offisiell nettside

VitaNova Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VitaNova (SHOW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VitaNova (SHOW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VitaNova.

Sjekk VitaNovaprisprognosen nå!

SHOW til lokale valutaer

VitaNova (SHOW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VitaNova (SHOW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHOW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om VitaNova (SHOW)

Hvor mye er VitaNova (SHOW) verdt i dag?
Live SHOW prisen i USD er 0.00149625 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHOW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHOW til USD er $ 0.00149625. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VitaNova?
Markedsverdien for SHOW er $ 1.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHOW?
Den sirkulerende forsyningen av SHOW er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHOW ?
SHOW oppnådde en ATH-pris på 0.00596445 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHOW?
SHOW så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHOW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHOW er -- USD.
Vil SHOW gå høyere i år?
SHOW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHOW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:23:31 (UTC+8)

