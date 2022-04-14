VitAI (VITAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VitAI (VITAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VitAI (VITAI) Informasjon VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back Offisiell nettside: https://www.vitalikai.com/ Teknisk dokument: https://www.vitalikai.com/terminal Kjøp VITAI nå!

VitAI (VITAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VitAI (VITAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.38K $ 74.38K $ 74.38K Total forsyning: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M Sirkulerende forsyning: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.38K $ 74.38K $ 74.38K All-time high: $ 0.04953982 $ 0.04953982 $ 0.04953982 All-Time Low: $ 0.00037299 $ 0.00037299 $ 0.00037299 Nåværende pris: $ 0.00074964 $ 0.00074964 $ 0.00074964 Lær mer om VitAI (VITAI) pris

VitAI (VITAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VitAI (VITAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VITAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VITAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VITAIs tokenomics, kan du utforske VITAI tokenets livepris!

VITAI prisforutsigelse Vil du vite hvor VITAI kan være på vei? Vår VITAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VITAI tokenets prisforutsigelse nå!

