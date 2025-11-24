Visionaire pris i dag

Sanntids Visionaire (VISIONAIRE) pris i dag er $ 0.00002789, med en 3.51% endring de siste 24 timene. Nåværende VISIONAIRE til USD konverteringssats er $ 0.00002789 per VISIONAIRE.

Visionaire rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,791.52, med en sirkulerende forsyning på 704.81M VISIONAIRE. I løpet av de siste 24 timene VISIONAIRE har den blitt handlet mellom $ 0.00002697(laveste) og $ 0.00002899 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00007015, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002697.

Kortsiktig har VISIONAIRE beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og -13.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Visionaire (VISIONAIRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K Opplagsforsyning 704.81M 704.81M 704.81M Total forsyning 998,720,042.583398 998,720,042.583398 998,720,042.583398

Nåværende markedsverdi på Visionaire er $ 19.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VISIONAIRE er 704.81M, med en total tilgang på 998720042.583398. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.05K.