VIRTUE pris i dag

Sanntids VIRTUE (VIRTUE) pris i dag er $ 0.01452993, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende VIRTUE til USD konverteringssats er $ 0.01452993 per VIRTUE.

VIRTUE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,609.42, med en sirkulerende forsyning på 799.00K VIRTUE. I løpet av de siste 24 timene VIRTUE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.209091, mens tidenes laveste notering var $ 0.01446812.

Kortsiktig har VIRTUE beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VIRTUE (VIRTUE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Opplagsforsyning 799.00K 799.00K 799.00K Total forsyning 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Nåværende markedsverdi på VIRTUE er $ 11.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRTUE er 799.00K, med en total tilgang på 849000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.34K.