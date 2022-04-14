VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Informasjon Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions. Offisiell nettside: https://app.virtubeauty.fun Teknisk dokument: https://virtubeauty.gitbook.io/virtubeauty-whitepaper Kjøp VBEA nå!

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.36K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 960.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.16K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) pris

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VBEA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VBEA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VBEAs tokenomics, kan du utforske VBEA tokenets livepris!

VBEA prisforutsigelse Vil du vite hvor VBEA kan være på vei? Vår VBEA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VBEA tokenets prisforutsigelse nå!

