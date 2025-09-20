Dagens VirtuBeauty by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VBEA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VBEA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VirtuBeauty by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VBEA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VBEA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VBEA

VBEA Prisinformasjon

VBEA teknisk dokument

VBEA Offisiell nettside

VBEA tokenomics

VBEA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

VirtuBeauty by Virtuals Logo

VirtuBeauty by Virtuals Pris (VBEA)

Ikke oppført

1 VBEA til USD livepris:

--
----
-13.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:48:11 (UTC+8)

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-13.73%

+14.93%

+14.93%

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VBEA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VBEA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VBEA endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -13.73% over 24 timer og +14.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Markedsinformasjon

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

--
----

$ 25.24K
$ 25.24K$ 25.24K

960.21M
960.21M 960.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VirtuBeauty by Virtuals er $ 24.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VBEA er 960.21M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.24K.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VirtuBeauty by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VirtuBeauty by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VirtuBeauty by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VirtuBeauty by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-13.73%
30 dager$ 0+36.90%
60 dager$ 0+5.20%
90 dager$ 0--

Hva er VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

VirtuBeauty by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VirtuBeauty by Virtuals.

Sjekk VirtuBeauty by Virtualsprisprognosen nå!

VBEA til lokale valutaer

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VBEA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Hvor mye er VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) verdt i dag?
Live VBEA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VBEA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VBEA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VirtuBeauty by Virtuals?
Markedsverdien for VBEA er $ 24.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VBEA?
Den sirkulerende forsyningen av VBEA er 960.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVBEA ?
VBEA oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VBEA?
VBEA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VBEA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VBEA er -- USD.
Vil VBEA gå høyere i år?
VBEA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VBEA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:48:11 (UTC+8)

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.