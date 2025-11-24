Virtual Trade Agent pris i dag

Sanntids Virtual Trade Agent (VTA) pris i dag er $ 0.00519948, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende VTA til USD konverteringssats er $ 0.00519948 per VTA.

Virtual Trade Agent rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,940.42, med en sirkulerende forsyning på 950.18K VTA. I løpet av de siste 24 timene VTA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.056364, mens tidenes laveste notering var $ 0.00513175.

Kortsiktig har VTA beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Virtual Trade Agent (VTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Opplagsforsyning 950.18K 950.18K 950.18K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Virtual Trade Agent er $ 4.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VTA er 950.18K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.20K.