ViralMind (VIRAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01913994$ 0.01913994 $ 0.01913994 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.65% Prisendring (7D) -0.65%

ViralMind (VIRAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VIRAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRAL er $ 0.01913994, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRAL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ViralMind (VIRAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Opplagsforsyning 965.82M 965.82M 965.82M Total forsyning 999,881,745.518841 999,881,745.518841 999,881,745.518841

Nåværende markedsverdi på ViralMind er $ 32.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRAL er 965.82M, med en total tilgang på 999881745.518841. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.24K.