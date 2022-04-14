Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Victorai by Virtuals (VCTRAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Informasjon Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. Offisiell nettside: https://www.sportsaigents.com/ Kjøp VCTRAI nå!

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Victorai by Virtuals (VCTRAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 222.63K $ 222.63K $ 222.63K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 222.63K $ 222.63K $ 222.63K All-time high: $ 0.00212508 $ 0.00212508 $ 0.00212508 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022263 $ 0.00022263 $ 0.00022263 Lær mer om Victorai by Virtuals (VCTRAI) pris

Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Victorai by Virtuals (VCTRAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VCTRAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VCTRAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VCTRAIs tokenomics, kan du utforske VCTRAI tokenets livepris!

VCTRAI prisforutsigelse Vil du vite hvor VCTRAI kan være på vei? Vår VCTRAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VCTRAI tokenets prisforutsigelse nå!

