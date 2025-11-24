Victor pris i dag

Sanntids Victor (VICTOR) pris i dag er $ 0.00000461, med en 0.12% endring de siste 24 timene. Nåværende VICTOR til USD konverteringssats er $ 0.00000461 per VICTOR.

Victor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,607.26, med en sirkulerende forsyning på 999.47M VICTOR. I løpet av de siste 24 timene VICTOR har den blitt handlet mellom $ 0.00000455(laveste) og $ 0.00000461 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00014396, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000454.

Kortsiktig har VICTOR beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Victor (VICTOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Opplagsforsyning 999.47M 999.47M 999.47M Total forsyning 999,466,191.135483 999,466,191.135483 999,466,191.135483

