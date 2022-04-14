Viction Bridged USDT (USDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Viction Bridged USDT (USDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Viction Bridged USDT (USDT) Informasjon Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Offisiell nettside: https://arken.ag/bridge Kjøp USDT nå!

Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Viction Bridged USDT (USDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.47K $ 51.47K $ 51.47K Total forsyning: $ 51.46K $ 51.46K $ 51.46K Sirkulerende forsyning: $ 51.46K $ 51.46K $ 51.46K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.47K $ 51.47K $ 51.47K All-time high: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 All-Time Low: $ 0.494536 $ 0.494536 $ 0.494536 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Viction Bridged USDT (USDT) pris

Viction Bridged USDT (USDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Viction Bridged USDT (USDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDTs tokenomics, kan du utforske USDT tokenets livepris!

USDT prisforutsigelse Vil du vite hvor USDT kan være på vei? Vår USDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDT tokenets prisforutsigelse nå!

