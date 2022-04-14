ViciCoin (VCNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ViciCoin (VCNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ViciCoin (VCNT) Informasjon ViciCoin (VCNT) is a utility token designed to power products and tools that make blockchain technology easier and safer to use. VCNT powers a suite of user-friendly products including ViciWallet, a Multi-Party Computation (MPC) wallet with enhanced security features and recovery options, and ViciSwap.io, which allows users to browse, swap, and share bundles of cryptocurrencies with a single authorization. As an authentication solution, VCNT functions as a verifiable credential system. Token-based authorization grants access to services and digital content, while integration with NFTs enables granular access control across a wide range of intermediary services. VCNT operates on Vici Network's Modular On-Chain Security & Compliance Framework, which implements security at the consensus layer with bypass-proof validation mechanisms. Its plug-in architecture enables the rapid deployment of system-wide controls and security features. This comprehensive infrastructure allows the VCNT community safe access to a growing ecosystem of blockchain products and services, without the need for technical expertis Offisiell nettside: https://vicicoin.io/ Teknisk dokument: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf Kjøp VCNT nå!

ViciCoin (VCNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ViciCoin (VCNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 105.22M $ 105.22M $ 105.22M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 184.72M $ 184.72M $ 184.72M All-time high: $ 25.01 $ 25.01 $ 25.01 All-Time Low: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Nåværende pris: $ 18.47 $ 18.47 $ 18.47

ViciCoin (VCNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ViciCoin (VCNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VCNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VCNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

