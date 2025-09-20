ViciCoin (VCNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 18.43 24 timer høy $ 18.59 All Time High $ 25.01 Laveste pris $ 4.15 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.53% Prisendring (7D) -1.42%

ViciCoin (VCNT) sanntidsprisen er $18.44. I løpet av de siste 24 timene har VCNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 18.43 og et toppnivå på $ 18.59, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VCNT er $ 25.01, mens den rekordlave prisen er $ 4.15.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VCNT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -1.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ViciCoin (VCNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 105.08M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 184.46M Opplagsforsyning 5.70M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ViciCoin er $ 105.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VCNT er 5.70M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 184.46M.