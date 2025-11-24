Vibing Cat Coin pris i dag

Sanntids Vibing Cat Coin (VIBECOIN) pris i dag er $ 0.00229505, med en 8.56% endring de siste 24 timene. Nåværende VIBECOIN til USD konverteringssats er $ 0.00229505 per VIBECOIN.

Vibing Cat Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,294,384, med en sirkulerende forsyning på 999.62M VIBECOIN. I løpet av de siste 24 timene VIBECOIN har den blitt handlet mellom $ 0.00178916(laveste) og $ 0.00296816 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00559309, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VIBECOIN beveget seg +2.24% i løpet av den siste timen og -27.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Opplagsforsyning 999.62M 999.62M 999.62M Total forsyning 999,618,076.3851675 999,618,076.3851675 999,618,076.3851675

