Dagens Vibing Cat livepris er 0.101016 USD. Spor prisoppdateringer for VCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 VCAT til USD livepris:

$0.100532
$0.100532
0.00%1D
Vibing Cat (VCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:27:28 (UTC+8)

Vibing Cat (VCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.099575
$ 0.099575
24 timer lav
$ 0.103387
$ 0.103387
24 timer høy

$ 0.099575
$ 0.099575

$ 0.103387
$ 0.103387

$ 21.47
$ 21.47

$ 0.056815
$ 0.056815

-0.26%

+0.20%

-20.43%

-20.43%

Vibing Cat (VCAT) sanntidsprisen er $0.101016. I løpet av de siste 24 timene har VCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.099575 og et toppnivå på $ 0.103387, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VCAT er $ 21.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.056815.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VCAT endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -20.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vibing Cat (VCAT) Markedsinformasjon

$ 123.48K
$ 123.48K

--
--

$ 123.48K
$ 123.48K

1.22M
1.22M

1,222,483.645883008
1,222,483.645883008

Nåværende markedsverdi på Vibing Cat er $ 123.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VCAT er 1.22M, med en total tilgang på 1222483.645883008. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.48K.

Vibing Cat (VCAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vibing Cat til USD ble $ +0.00019727.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vibing Cat til USD ble $ -0.0172907773.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vibing Cat til USD ble $ -0.0294974599.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vibing Cat til USD ble $ +0.01085737507571179.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00019727+0.20%
30 dager$ -0.0172907773-17.11%
60 dager$ -0.0294974599-29.20%
90 dager$ +0.01085737507571179+12.04%

Hva er Vibing Cat (VCAT)

The most famous cat on the internet is vibing on the Solana blockchain.

Vibing Cat (VCAT) Ressurs

Vibing Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vibing Cat (VCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vibing Cat (VCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vibing Cat.

Sjekk Vibing Catprisprognosen nå!

VCAT til lokale valutaer

Vibing Cat (VCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vibing Cat (VCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vibing Cat (VCAT)

Hvor mye er Vibing Cat (VCAT) verdt i dag?
Live VCAT prisen i USD er 0.101016 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VCAT til USD er $ 0.101016. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vibing Cat?
Markedsverdien for VCAT er $ 123.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VCAT?
Den sirkulerende forsyningen av VCAT er 1.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVCAT ?
VCAT oppnådde en ATH-pris på 21.47 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VCAT?
VCAT så en ATL-pris på 0.056815 USD.
Hva er handelsvolumet til VCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VCAT er -- USD.
Vil VCAT gå høyere i år?
VCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:27:28 (UTC+8)

Vibing Cat (VCAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.