Vibing Cat (VCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.099575 $ 0.099575 $ 0.099575 24 timer lav $ 0.103387 $ 0.103387 $ 0.103387 24 timer høy 24 timer lav $ 0.099575$ 0.099575 $ 0.099575 24 timer høy $ 0.103387$ 0.103387 $ 0.103387 All Time High $ 21.47$ 21.47 $ 21.47 Laveste pris $ 0.056815$ 0.056815 $ 0.056815 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) +0.20% Prisendring (7D) -20.43% Prisendring (7D) -20.43%

Vibing Cat (VCAT) sanntidsprisen er $0.101016. I løpet av de siste 24 timene har VCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.099575 og et toppnivå på $ 0.103387, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VCAT er $ 21.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.056815.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VCAT endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -20.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vibing Cat (VCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.48K$ 123.48K $ 123.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 123.48K$ 123.48K $ 123.48K Opplagsforsyning 1.22M 1.22M 1.22M Total forsyning 1,222,483.645883008 1,222,483.645883008 1,222,483.645883008

Nåværende markedsverdi på Vibing Cat er $ 123.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VCAT er 1.22M, med en total tilgang på 1222483.645883008. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.48K.