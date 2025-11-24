Vibey Turtle pris i dag

Sanntids Vibey Turtle (VIBEY) pris i dag er $ 0.00008999, med en 15.71% endring de siste 24 timene. Nåværende VIBEY til USD konverteringssats er $ 0.00008999 per VIBEY.

Vibey Turtle rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 86,659, med en sirkulerende forsyning på 962.98M VIBEY. I løpet av de siste 24 timene VIBEY har den blitt handlet mellom $ 0.00007595(laveste) og $ 0.00008999 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0007707, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006775.

Kortsiktig har VIBEY beveget seg +2.97% i løpet av den siste timen og -17.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vibey Turtle (VIBEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.66K$ 86.66K $ 86.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.66K$ 86.66K $ 86.66K Opplagsforsyning 962.98M 962.98M 962.98M Total forsyning 962,977,408.078971 962,977,408.078971 962,977,408.078971

Nåværende markedsverdi på Vibey Turtle er $ 86.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIBEY er 962.98M, med en total tilgang på 962977408.078971. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.66K.