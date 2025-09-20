Vibe Cat (VIBE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.000681 $ 0.000681 $ 0.000681 24 timer lav $ 0.0007393 $ 0.0007393 $ 0.0007393 24 timer høy 24 timer lav $ 0.000681$ 0.000681 $ 0.000681 24 timer høy $ 0.0007393$ 0.0007393 $ 0.0007393 All Time High $ 0.03076981$ 0.03076981 $ 0.03076981 Laveste pris $ 0.00040057$ 0.00040057 $ 0.00040057 Prisendring (1H) +1.00% Prisendring (1D) -4.50% Prisendring (7D) -25.66% Prisendring (7D) -25.66%

Vibe Cat (VIBE) sanntidsprisen er $0.00070505. I løpet av de siste 24 timene har VIBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000681 og et toppnivå på $ 0.0007393, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIBE er $ 0.03076981, mens den rekordlave prisen er $ 0.00040057.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIBE endret seg med +1.00% i løpet av den siste timen, -4.50% over 24 timer og -25.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vibe Cat (VIBE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 692.62K$ 692.62K $ 692.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 692.62K$ 692.62K $ 692.62K Opplagsforsyning 982.38M 982.38M 982.38M Total forsyning 982,375,645.815626 982,375,645.815626 982,375,645.815626

Nåværende markedsverdi på Vibe Cat er $ 692.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIBE er 982.38M, med en total tilgang på 982375645.815626. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 692.62K.