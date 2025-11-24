VIBE AI pris i dag

Sanntids VIBE AI (VIBE) pris i dag er $ 0.00010883, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende VIBE til USD konverteringssats er $ 0.00010883 per VIBE.

VIBE AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 97,671, med en sirkulerende forsyning på 897.47M VIBE. I løpet av de siste 24 timene VIBE har den blitt handlet mellom $ 0.00010577(laveste) og $ 0.00011117 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00067476, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005169.

Kortsiktig har VIBE beveget seg +0.10% i løpet av den siste timen og -29.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VIBE AI (VIBE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.67K$ 97.67K $ 97.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.83K$ 108.83K $ 108.83K Opplagsforsyning 897.47M 897.47M 897.47M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

