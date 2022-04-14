VetMe (VETME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VetMe (VETME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VetMe (VETME) Informasjon VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. Offisiell nettside: https://vetmeblock.com Kjøp VETME nå!

VetMe (VETME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VetMe (VETME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 295.83K $ 295.83K $ 295.83K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 977.33M $ 977.33M $ 977.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 302.69K $ 302.69K $ 302.69K All-time high: $ 0.00537621 $ 0.00537621 $ 0.00537621 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00030269 $ 0.00030269 $ 0.00030269 Lær mer om VetMe (VETME) pris

VetMe (VETME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VetMe (VETME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VETME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VETME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VETMEs tokenomics, kan du utforske VETME tokenets livepris!

VETME prisforutsigelse Vil du vite hvor VETME kan være på vei? Vår VETME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VETME tokenets prisforutsigelse nå!

