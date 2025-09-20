VetMe (VETME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00032279 $ 0.00032279 $ 0.00032279 24 timer lav $ 0.00033229 $ 0.00033229 $ 0.00033229 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00032279$ 0.00032279 $ 0.00032279 24 timer høy $ 0.00033229$ 0.00033229 $ 0.00033229 All Time High $ 0.00537621$ 0.00537621 $ 0.00537621 Laveste pris $ 0.00018462$ 0.00018462 $ 0.00018462 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.48% Prisendring (7D) -11.85% Prisendring (7D) -11.85%

VetMe (VETME) sanntidsprisen er $0.00032699. I løpet av de siste 24 timene har VETME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00032279 og et toppnivå på $ 0.00033229, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VETME er $ 0.00537621, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018462.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VETME endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.48% over 24 timer og -11.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VetMe (VETME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 319.50K$ 319.50K $ 319.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 326.91K$ 326.91K $ 326.91K Opplagsforsyning 977.33M 977.33M 977.33M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VetMe er $ 319.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VETME er 977.33M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 326.91K.