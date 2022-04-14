Veterans for the Cause (VETS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Veterans for the Cause (VETS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Veterans for the Cause (VETS) Informasjon Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives. Offisiell nettside: https://vetsforthecause.com Kjøp VETS nå!

Veterans for the Cause (VETS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Veterans for the Cause (VETS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M All-time high: $ 0.073523 $ 0.073523 $ 0.073523 All-Time Low: $ 0.02720283 $ 0.02720283 $ 0.02720283 Nåværende pris: $ 0.02769162 $ 0.02769162 $ 0.02769162 Lær mer om Veterans for the Cause (VETS) pris

Veterans for the Cause (VETS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Veterans for the Cause (VETS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VETS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VETS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VETSs tokenomics, kan du utforske VETS tokenets livepris!

