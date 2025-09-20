Dagens Veterans for the Cause livepris er 0.02857728 USD. Spor prisoppdateringer for VETS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VETS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Veterans for the Cause livepris er 0.02857728 USD. Spor prisoppdateringer for VETS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VETS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Veterans for the Cause Pris (VETS)

1 VETS til USD livepris:

$0.02857728
$0.02857728$0.02857728
-2.90%1D
mexc
USD
Veterans for the Cause (VETS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:02:49 (UTC+8)

Veterans for the Cause (VETS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02837691
$ 0.02837691$ 0.02837691
24 timer lav
$ 0.0295106
$ 0.0295106$ 0.0295106
24 timer høy

$ 0.02837691
$ 0.02837691$ 0.02837691

$ 0.0295106
$ 0.0295106$ 0.0295106

$ 0.073523
$ 0.073523$ 0.073523

$ 0.02817424
$ 0.02817424$ 0.02817424

-0.06%

-2.94%

-14.18%

-14.18%

Veterans for the Cause (VETS) sanntidsprisen er $0.02857728. I løpet av de siste 24 timene har VETS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02837691 og et toppnivå på $ 0.0295106, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VETS er $ 0.073523, mens den rekordlave prisen er $ 0.02817424.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VETS endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.94% over 24 timer og -14.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veterans for the Cause (VETS) Markedsinformasjon

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
----

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Veterans for the Cause er $ 2.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VETS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.86M.

Veterans for the Cause (VETS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Veterans for the Cause til USD ble $ -0.0008675728847134.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Veterans for the Cause til USD ble $ -0.0066347642.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Veterans for the Cause til USD ble $ -0.0142415446.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Veterans for the Cause til USD ble $ -0.01945878326776113.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0008675728847134-2.94%
30 dager$ -0.0066347642-23.21%
60 dager$ -0.0142415446-49.83%
90 dager$ -0.01945878326776113-40.50%

Hva er Veterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

Veterans for the Cause (VETS) Ressurs

Offisiell nettside

Veterans for the Cause Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Veterans for the Cause (VETS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Veterans for the Cause (VETS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Veterans for the Cause.

Sjekk Veterans for the Causeprisprognosen nå!

VETS til lokale valutaer

Veterans for the Cause (VETS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Veterans for the Cause (VETS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VETS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Veterans for the Cause (VETS)

Hvor mye er Veterans for the Cause (VETS) verdt i dag?
Live VETS prisen i USD er 0.02857728 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VETS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VETS til USD er $ 0.02857728. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Veterans for the Cause?
Markedsverdien for VETS er $ 2.86M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VETS?
Den sirkulerende forsyningen av VETS er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVETS ?
VETS oppnådde en ATH-pris på 0.073523 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VETS?
VETS så en ATL-pris på 0.02817424 USD.
Hva er handelsvolumet til VETS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VETS er -- USD.
Vil VETS gå høyere i år?
VETS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VETS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:02:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.