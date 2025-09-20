Veterans for the Cause (VETS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02837691 $ 0.02837691 $ 0.02837691 24 timer lav $ 0.0295106 $ 0.0295106 $ 0.0295106 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02837691$ 0.02837691 $ 0.02837691 24 timer høy $ 0.0295106$ 0.0295106 $ 0.0295106 All Time High $ 0.073523$ 0.073523 $ 0.073523 Laveste pris $ 0.02817424$ 0.02817424 $ 0.02817424 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -2.94% Prisendring (7D) -14.18% Prisendring (7D) -14.18%

Veterans for the Cause (VETS) sanntidsprisen er $0.02857728. I løpet av de siste 24 timene har VETS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02837691 og et toppnivå på $ 0.0295106, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VETS er $ 0.073523, mens den rekordlave prisen er $ 0.02817424.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VETS endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.94% over 24 timer og -14.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veterans for the Cause (VETS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Veterans for the Cause er $ 2.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VETS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.86M.