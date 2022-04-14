Vestra DAO (VSTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vestra DAO (VSTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vestra DAO (VSTR) Informasjon VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Offisiell nettside: https://vestradao.com/ Teknisk dokument: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Kjøp VSTR nå!

Vestra DAO (VSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vestra DAO (VSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.39M Total forsyning: $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 227.24M All-time high: $ 0.01653066 All-Time Low: $ 0.00124947 Nåværende pris: $ 0.00454753 Lær mer om Vestra DAO (VSTR) pris

Vestra DAO (VSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vestra DAO (VSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VSTRs tokenomics, kan du utforske VSTR tokenets livepris!

VSTR prisforutsigelse Vil du vite hvor VSTR kan være på vei? Vår VSTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VSTR tokenets prisforutsigelse nå!

