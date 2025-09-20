Vestra DAO (VSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00490959 $ 0.00490959 $ 0.00490959 24 timer lav $ 0.00508753 $ 0.00508753 $ 0.00508753 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00490959$ 0.00490959 $ 0.00490959 24 timer høy $ 0.00508753$ 0.00508753 $ 0.00508753 All Time High $ 0.01653066$ 0.01653066 $ 0.01653066 Laveste pris $ 0.00124947$ 0.00124947 $ 0.00124947 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -2.99% Prisendring (7D) -14.12% Prisendring (7D) -14.12%

Vestra DAO (VSTR) sanntidsprisen er $0.00493046. I løpet av de siste 24 timene har VSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00490959 og et toppnivå på $ 0.00508753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VSTR er $ 0.01653066, mens den rekordlave prisen er $ 0.00124947.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VSTR endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.99% over 24 timer og -14.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vestra DAO (VSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.33M$ 246.33M $ 246.33M Opplagsforsyning 1.63B 1.63B 1.63B Total forsyning 49,999,880,000.0 49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

Nåværende markedsverdi på Vestra DAO er $ 8.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VSTR er 1.63B, med en total tilgang på 49999880000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.33M.