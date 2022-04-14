Vesta Finance (VSTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vesta Finance (VSTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vesta Finance (VSTA) Informasjon Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin. Offisiell nettside: https://vestafinance.xyz/ Kjøp VSTA nå!

Vesta Finance (VSTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vesta Finance (VSTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 22.44M $ 22.44M $ 22.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M All-time high: $ 6.47 $ 6.47 $ 6.47 All-Time Low: $ 0.01823604 $ 0.01823604 $ 0.01823604 Nåværende pris: $ 0.0467972 $ 0.0467972 $ 0.0467972 Lær mer om Vesta Finance (VSTA) pris

Vesta Finance (VSTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vesta Finance (VSTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VSTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VSTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VSTAs tokenomics, kan du utforske VSTA tokenets livepris!

VSTA prisforutsigelse Vil du vite hvor VSTA kan være på vei? Vår VSTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

