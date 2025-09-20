Dagens Vesta Finance livepris er 0.050585 USD. Spor prisoppdateringer for VSTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VSTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vesta Finance livepris er 0.050585 USD. Spor prisoppdateringer for VSTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VSTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Vesta Finance Pris (VSTA)

1 VSTA til USD livepris:

$0.050585
$0.050585
-1.30%1D
Vesta Finance (VSTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:23:17 (UTC+8)

Vesta Finance (VSTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.050336
$ 0.050336
24 timer lav
$ 0.051516
$ 0.051516
24 timer høy

$ 0.050336
$ 0.050336

$ 0.051516
$ 0.051516

$ 6.47
$ 6.47

$ 0.01823604
$ 0.01823604

--

-1.36%

-6.07%

-6.07%

Vesta Finance (VSTA) sanntidsprisen er $0.050585. I løpet av de siste 24 timene har VSTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050336 og et toppnivå på $ 0.051516, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VSTA er $ 6.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.01823604.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VSTA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vesta Finance (VSTA) Markedsinformasjon

$ 1.14M
$ 1.14M

--
--

$ 5.06M
$ 5.06M

22.44M
22.44M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vesta Finance er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VSTA er 22.44M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.06M.

Vesta Finance (VSTA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vesta Finance til USD ble $ -0.00069809867457163.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vesta Finance til USD ble $ +0.0002786070.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vesta Finance til USD ble $ +0.0067653441.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vesta Finance til USD ble $ +0.02271426299841022.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00069809867457163-1.36%
30 dager$ +0.0002786070+0.55%
60 dager$ +0.0067653441+13.37%
90 dager$ +0.02271426299841022+81.50%

Hva er Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

Vesta Finance (VSTA) Ressurs

Offisiell nettside

Vesta Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vesta Finance (VSTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vesta Finance (VSTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vesta Finance.

Sjekk Vesta Financeprisprognosen nå!

VSTA til lokale valutaer

Vesta Finance (VSTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vesta Finance (VSTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VSTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vesta Finance (VSTA)

Hvor mye er Vesta Finance (VSTA) verdt i dag?
Live VSTA prisen i USD er 0.050585 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VSTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VSTA til USD er $ 0.050585. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vesta Finance?
Markedsverdien for VSTA er $ 1.14M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VSTA?
Den sirkulerende forsyningen av VSTA er 22.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVSTA ?
VSTA oppnådde en ATH-pris på 6.47 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VSTA?
VSTA så en ATL-pris på 0.01823604 USD.
Hva er handelsvolumet til VSTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VSTA er -- USD.
Vil VSTA gå høyere i år?
VSTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VSTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Vesta Finance (VSTA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

