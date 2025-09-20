Vesta Finance (VSTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.050336 24 timer høy $ 0.051516 All Time High $ 6.47 Laveste pris $ 0.01823604 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.36% Prisendring (7D) -6.07%

Vesta Finance (VSTA) sanntidsprisen er $0.050585. I løpet av de siste 24 timene har VSTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050336 og et toppnivå på $ 0.051516, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VSTA er $ 6.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.01823604.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VSTA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vesta Finance (VSTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.06M Opplagsforsyning 22.44M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vesta Finance er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VSTA er 22.44M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.06M.