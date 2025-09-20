Vesper Finance (VSP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.183327 24 timer lav $ 0.19034 24 timer høy All Time High $ 79.51 Laveste pris $ 0.01046877 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.25% Prisendring (7D) +2.81%

Vesper Finance (VSP) sanntidsprisen er $0.184083. I løpet av de siste 24 timene har VSP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.183327 og et toppnivå på $ 0.19034, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VSP er $ 79.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.01046877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VSP endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og +2.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vesper Finance (VSP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.57M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.84M Opplagsforsyning 8.51M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vesper Finance er $ 1.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VSP er 8.51M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.84M.