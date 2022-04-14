Vertical AI (VERTAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vertical AI (VERTAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vertical AI (VERTAI) Informasjon Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Offisiell nettside: https://www.verticalstudio.ai/ Teknisk dokument: https://docs.verticalstudio.ai/ Kjøp VERTAI nå!

Vertical AI (VERTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vertical AI (VERTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.72M $ 14.72M $ 14.72M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.72M $ 14.72M $ 14.72M All-time high: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 All-Time Low: $ 0.014562 $ 0.014562 $ 0.014562 Nåværende pris: $ 0.147906 $ 0.147906 $ 0.147906 Lær mer om Vertical AI (VERTAI) pris

Vertical AI (VERTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vertical AI (VERTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VERTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VERTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VERTAIs tokenomics, kan du utforske VERTAI tokenets livepris!

VERTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor VERTAI kan være på vei? Vår VERTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VERTAI tokenets prisforutsigelse nå!

