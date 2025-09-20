Vertex Pris (VRTX)
-8.23%
+20.14%
+49.78%
+49.78%
Vertex (VRTX) sanntidsprisen er $0.00885222. I løpet av de siste 24 timene har VRTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00736052 og et toppnivå på $ 0.01130285, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VRTX er $ 0.520089, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VRTX endret seg med -8.23% i løpet av den siste timen, +20.14% over 24 timer og +49.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Vertex er $ 4.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VRTX er 528.36M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.85M.
I løpet av i dag er prisendringen på Vertex til USD ble $ +0.00148369.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vertex til USD ble $ +0.0027428196.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vertex til USD ble $ +0.0403440758.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vertex til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00148369
|+20.14%
|30 dager
|$ +0.0027428196
|+30.98%
|60 dager
|$ +0.0403440758
|+455.75%
|90 dager
|$ 0
|--
Vertex’s VRTX token serves as the cornerstone of Vertex Edge's decentralized exchange (DEX) network, integrating spot trading, perpetuals, and money markets into a unified order book across multiple EVM-compatible chains. The tokenomics of VRTX are designed to promote sustainable growth, incentivize participation, and optimize the ecosystem's efficiency. Trading Rewards & Emissions To foster active engagement, Vertex regularly distributes VRTX tokens as trading rewards to users participating across the chains supported by Vertex Edge. The current phase, known as the Ongoing Incentives Phase, allocates 34% of the total VRTX supply—amounting to 340 million tokens—over more than 72 weekly epochs. Each epoch spans seven days, with a predetermined pool of VRTX tokens distributed to traders based on their proportional trading activity during that period. Staking Mechanism VRTX staking encourages long-term commitment and rewards participants effectively. Key features of the staking model include: - Sustainable Rewards Model: The staking rewards structure is diversified across three primary streams: 1. Base APY: A portion of the reduced VRTX emissions is allocated to provide an initial annualized yield of 15%, tapering to 1.5% over three years. 2. Fee APY: Trading fees are used to repurchase VRTX, which is then added to the staking pool. Initially, 50% of all protocol fees are dedicated to these buybacks, with a planned increase to 100% over time. 3. Loyalty APY: Revenues from early unstake penalties are redistributed as additional yield to long-term participants. - Auto-Compounding Rewards: Staking rewards are automatically compounded, increasing the user's staked balance without manual intervention. This process utilizes USDC from the protocol's trading fees to buy back VRTX, which is then distributed back into the staking pool. - Immediate Access to Maximum Rewards: VRTX stakers can earn the highest possible yield immediately upon staking, simplifying participation and enhancing accessibility. - Flexible Unstaking Options: Users can unstake their VRTX tokens at any time, subject to a 21-day cooldown period. For those preferring immediate access, an option to bypass the cooldown is available with a 10% early withdrawal penalty. Penalties collected from early withdrawals are redistributed to the subsequent week's yield pool, benefiting long-term stakers. Market Maker Incentives Recognizing the pivotal role of market makers in maintaining liquidity, Vertex maintains a tiered rebate system linked to the amount of VRTX staked: - 3 million VRTX or more = 0.75 basis points rebate - 1 million VRTX = 0.65 basis points rebate - 300,000 VRTX = 0.55 basis points rebate - 3,000 VRTX = 0.15 basis points rebate The tiered rebate structure incentivizes deeper liquidity provision by offering higher rebates to market makers with greater stakes, thereby aligning their interests with the protocol's long-term growth. The VRTX token is natively available on Ethereum L1, Arbitrum L2, Base L2, and Blast L2 networks. In summary, Vertex’s VRTX tokenomics are strategically designed to foster sustainable ecosystem growth, incentivize active participation from various stakeholders, and ensure the long-term alignment of interests within Vertex Edge's network of exchanges.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Vertex (VRTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vertex (VRTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vertex.
Sjekk Vertexprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Vertex (VRTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VRTX tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-20 15:35:00
|Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.