Vertex (VRTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00736052 $ 0.00736052 $ 0.00736052 24 timer lav $ 0.01130285 $ 0.01130285 $ 0.01130285 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00736052$ 0.00736052 $ 0.00736052 24 timer høy $ 0.01130285$ 0.01130285 $ 0.01130285 All Time High $ 0.520089$ 0.520089 $ 0.520089 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -8.23% Prisendring (1D) +20.14% Prisendring (7D) +49.78% Prisendring (7D) +49.78%

Vertex (VRTX) sanntidsprisen er $0.00885222. I løpet av de siste 24 timene har VRTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00736052 og et toppnivå på $ 0.01130285, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VRTX er $ 0.520089, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VRTX endret seg med -8.23% i løpet av den siste timen, +20.14% over 24 timer og +49.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vertex (VRTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M Opplagsforsyning 528.36M 528.36M 528.36M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vertex er $ 4.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VRTX er 528.36M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.85M.