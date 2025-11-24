VERRA DNA pris i dag

Sanntids VERRA DNA (VDNA) pris i dag er --, med en 3.79% endring de siste 24 timene. Nåværende VDNA til USD konverteringssats er -- per VDNA.

VERRA DNA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 324,893, med en sirkulerende forsyning på 989.98M VDNA. I løpet av de siste 24 timene VDNA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01760951, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VDNA beveget seg -1.53% i løpet av den siste timen og +57.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VERRA DNA (VDNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 324.89K$ 324.89K $ 324.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 324.89K$ 324.89K $ 324.89K Opplagsforsyning 989.98M 989.98M 989.98M Total forsyning 989,983,381.0864091 989,983,381.0864091 989,983,381.0864091

