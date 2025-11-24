VERONICA by Virtuals pris i dag

Sanntids VERONICA by Virtuals (VERONICA) pris i dag er $ 0.00044384, med en 1.47% endring de siste 24 timene. Nåværende VERONICA til USD konverteringssats er $ 0.00044384 per VERONICA.

VERONICA by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 441,781, med en sirkulerende forsyning på 1.00B VERONICA. I løpet av de siste 24 timene VERONICA har den blitt handlet mellom $ 0.00042698(laveste) og $ 0.00046381 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00233193, mens tidenes laveste notering var $ 0.00042272.

Kortsiktig har VERONICA beveget seg +0.88% i løpet av den siste timen og -26.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 441.78K$ 441.78K $ 441.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 441.78K$ 441.78K $ 441.78K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VERONICA by Virtuals er $ 441.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERONICA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 441.78K.