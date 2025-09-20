Verified USD (USDV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.099901 $ 0.099901 $ 0.099901 24 timer lav $ 0.1001 $ 0.1001 $ 0.1001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.099901$ 0.099901 $ 0.099901 24 timer høy $ 0.1001$ 0.1001 $ 0.1001 All Time High $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Laveste pris $ 0.050014$ 0.050014 $ 0.050014 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) -0.28% Prisendring (7D) -0.28%

Verified USD (USDV) sanntidsprisen er $0.100012. I løpet av de siste 24 timene har USDV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.099901 og et toppnivå på $ 0.1001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDV er $ 1.034, mens den rekordlave prisen er $ 0.050014.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDV endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Verified USD (USDV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K Opplagsforsyning 605.57K 605.57K 605.57K Total forsyning 605,570.249099 605,570.249099 605,570.249099

Nåværende markedsverdi på Verified USD er $ 60.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDV er 605.57K, med en total tilgang på 605570.249099. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.57K.