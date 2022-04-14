VeraOne (VRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VeraOne (VRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VeraOne (VRO) Informasjon VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets. Offisiell nettside: https://veraone.io/

VeraOne (VRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VeraOne (VRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.30M $ 41.30M $ 41.30M Total forsyning: $ 355.26K $ 355.26K $ 355.26K Sirkulerende forsyning: $ 355.26K $ 355.26K $ 355.26K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.30M $ 41.30M $ 41.30M All-time high: $ 121.66 $ 121.66 $ 121.66 All-Time Low: $ 41.55 $ 41.55 $ 41.55 Nåværende pris: $ 116.7 $ 116.7 $ 116.7 Lær mer om VeraOne (VRO) pris

VeraOne (VRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VeraOne (VRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VROs tokenomics, kan du utforske VRO tokenets livepris!

