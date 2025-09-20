VeraOne (VRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 115.98 24 timer lav $ 118.78 24 timer høy All Time High $ 121.66 Laveste pris $ 41.55 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) +1.22% Prisendring (7D) +1.33%

VeraOne (VRO) sanntidsprisen er $118.42. I løpet av de siste 24 timene har VRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115.98 og et toppnivå på $ 118.78, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VRO er $ 121.66, mens den rekordlave prisen er $ 41.55.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VRO endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +1.22% over 24 timer og +1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VeraOne (VRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.08M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.08M Opplagsforsyning 355.30K Total forsyning 355,298.57644503

Nåværende markedsverdi på VeraOne er $ 42.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VRO er 355.30K, med en total tilgang på 355298.57644503. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.08M.