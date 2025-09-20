Vera AI (VERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001993 24 timer høy $ 0.00002029 All Time High $ 0.00241558 Laveste pris $ 0.00001537 Prisendring (1H) +0.85% Prisendring (1D) -0.50% Prisendring (7D) -0.99%

Vera AI (VERA) sanntidsprisen er $0.00002018. I løpet av de siste 24 timene har VERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001993 og et toppnivå på $ 0.00002029, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERA er $ 0.00241558, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001537.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERA endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og -0.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vera AI (VERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.17K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.17K Opplagsforsyning 999.67M Total forsyning 999,672,720.471079

Nåværende markedsverdi på Vera AI er $ 20.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERA er 999.67M, med en total tilgang på 999672720.471079. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.17K.