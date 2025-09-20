Vent Finance (VENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00050205 24 timer lav $ 0.00050481 24 timer høy All Time High $ 1.18 Laveste pris $ 0.00006501 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +0.39% Prisendring (7D) +0.48%

Vent Finance (VENT) sanntidsprisen er $0.00050471. I løpet av de siste 24 timene har VENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00050205 og et toppnivå på $ 0.00050481, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VENT er $ 1.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006501.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VENT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og +0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vent Finance (VENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.18K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.18K Opplagsforsyning 250.00M Total forsyning 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vent Finance er $ 126.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VENT er 250.00M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.18K.