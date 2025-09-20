Veno USD (VUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.988547 24 timer høy $ 1.005 All Time High $ 1.092 Laveste pris $ 0.90303 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -0.10% Prisendring (7D) +0.48%

Veno USD (VUSD) sanntidsprisen er $1.001. I løpet av de siste 24 timene har VUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.988547 og et toppnivå på $ 1.005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VUSD er $ 1.092, mens den rekordlave prisen er $ 0.90303.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VUSD endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og +0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veno USD (VUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.57M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.57M Opplagsforsyning 3.56M Total forsyning 3,562,769.049994903

Nåværende markedsverdi på Veno USD er $ 3.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VUSD er 3.56M, med en total tilgang på 3562769.049994903. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.57M.