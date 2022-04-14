Veno Finance (VNO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Veno Finance (VNO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Veno Finance (VNO) Informasjon Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners

Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure

We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises

LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability

We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO Offisiell nettside: https://veno.finance/ Teknisk dokument: https://veno-finance.gitbook.io/veno-finance/veno/litepaper Kjøp VNO nå!

Veno Finance (VNO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Veno Finance (VNO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Total forsyning: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B Sirkulerende forsyning: $ 516.72M $ 516.72M $ 516.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.14M $ 30.14M $ 30.14M All-time high: $ 0.521713 $ 0.521713 $ 0.521713 All-Time Low: $ 0.01111337 $ 0.01111337 $ 0.01111337 Nåværende pris: $ 0.01598977 $ 0.01598977 $ 0.01598977 Lær mer om Veno Finance (VNO) pris

Veno Finance (VNO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Veno Finance (VNO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VNO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VNO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VNOs tokenomics, kan du utforske VNO tokenets livepris!

