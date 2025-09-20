Dagens Veno Finance livepris er 0.01761963 USD. Spor prisoppdateringer for VNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Veno Finance livepris er 0.01761963 USD. Spor prisoppdateringer for VNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VNO

VNO Prisinformasjon

VNO teknisk dokument

VNO Offisiell nettside

VNO tokenomics

VNO Prisprognose

Veno Finance Logo

Veno Finance Pris (VNO)

Ikke oppført

1 VNO til USD livepris:

$0.01761963
$0.01761963
-3.00%1D
USD
Veno Finance (VNO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:02:21 (UTC+8)

Veno Finance (VNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01743439
$ 0.01743439
24 timer lav
$ 0.01839238
$ 0.01839238
24 timer høy

$ 0.01743439
$ 0.01743439

$ 0.01839238
$ 0.01839238

$ 0.521713
$ 0.521713

$ 0.01111337
$ 0.01111337

+0.05%

-3.08%

-15.08%

-15.08%

Veno Finance (VNO) sanntidsprisen er $0.01761963. I løpet av de siste 24 timene har VNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01743439 og et toppnivå på $ 0.01839238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VNO er $ 0.521713, mens den rekordlave prisen er $ 0.01111337.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VNO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -15.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veno Finance (VNO) Markedsinformasjon

$ 9.10M
$ 9.10M

--
--

$ 33.18M
$ 33.18M

516.59M
516.59M

1,884,680,431.684725
1,884,680,431.684725

Nåværende markedsverdi på Veno Finance er $ 9.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VNO er 516.59M, med en total tilgang på 1884680431.684725. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.18M.

Veno Finance (VNO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Veno Finance til USD ble $ -0.00056079312063677.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Veno Finance til USD ble $ +0.0031482085.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Veno Finance til USD ble $ +0.0011270872.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Veno Finance til USD ble $ +0.005197803564208512.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00056079312063677-3.08%
30 dager$ +0.0031482085+17.87%
60 dager$ +0.0011270872+6.40%
90 dager$ +0.005197803564208512+41.84%

Hva er Veno Finance (VNO)

Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO

Veno Finance (VNO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Veno Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Veno Finance (VNO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Veno Finance (VNO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Veno Finance.

Sjekk Veno Financeprisprognosen nå!

VNO til lokale valutaer

Veno Finance (VNO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Veno Finance (VNO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VNO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Veno Finance (VNO)

Hvor mye er Veno Finance (VNO) verdt i dag?
Live VNO prisen i USD er 0.01761963 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VNO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VNO til USD er $ 0.01761963. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Veno Finance?
Markedsverdien for VNO er $ 9.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VNO?
Den sirkulerende forsyningen av VNO er 516.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVNO ?
VNO oppnådde en ATH-pris på 0.521713 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VNO?
VNO så en ATL-pris på 0.01111337 USD.
Hva er handelsvolumet til VNO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VNO er -- USD.
Vil VNO gå høyere i år?
VNO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VNO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:02:21 (UTC+8)

Veno Finance (VNO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
