Veno Finance (VNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01743439 24 timer høy $ 0.01839238 All Time High $ 0.521713 Laveste pris $ 0.01111337 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.08% Prisendring (7D) -15.08%

Veno Finance (VNO) sanntidsprisen er $0.01761963. I løpet av de siste 24 timene har VNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01743439 og et toppnivå på $ 0.01839238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VNO er $ 0.521713, mens den rekordlave prisen er $ 0.01111337.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VNO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -15.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veno Finance (VNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.18M Opplagsforsyning 516.59M Total forsyning 1,884,680,431.684725

Nåværende markedsverdi på Veno Finance er $ 9.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VNO er 516.59M, med en total tilgang på 1884680431.684725. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.18M.