Dagens Veno ETH livepris er 4,485.18 USD. Spor prisoppdateringer for VETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Veno ETH Logo

Veno ETH Pris (VETH)

Ikke oppført

1 VETH til USD livepris:

$4,485.18
$4,485.18$4,485.18
-1.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Veno ETH (VETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:22:46 (UTC+8)

Veno ETH (VETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4,389.07
$ 4,389.07$ 4,389.07
24 timer lav
$ 4,558.04
$ 4,558.04$ 4,558.04
24 timer høy

$ 4,389.07
$ 4,389.07$ 4,389.07

$ 4,558.04
$ 4,558.04$ 4,558.04

$ 4,961.26
$ 4,961.26$ 4,961.26

$ 1,400.82
$ 1,400.82$ 1,400.82

+0.07%

-1.49%

-5.45%

-5.45%

Veno ETH (VETH) sanntidsprisen er $4,485.18. I løpet av de siste 24 timene har VETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,389.07 og et toppnivå på $ 4,558.04, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VETH er $ 4,961.26, mens den rekordlave prisen er $ 1,400.82.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VETH endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -5.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veno ETH (VETH) Markedsinformasjon

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
----

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

427.41
427.41 427.41

427.414550023699
427.414550023699 427.414550023699

Nåværende markedsverdi på Veno ETH er $ 1.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VETH er 427.41, med en total tilgang på 427.414550023699. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.

Veno ETH (VETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Veno ETH til USD ble $ -67.991099978495.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Veno ETH til USD ble $ +198.5607126720.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Veno ETH til USD ble $ +928.7641633200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Veno ETH til USD ble $ +2,200.1475108038605.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -67.991099978495-1.49%
30 dager$ +198.5607126720+4.43%
60 dager$ +928.7641633200+20.71%
90 dager$ +2,200.1475108038605+96.29%

Hva er Veno ETH (VETH)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Veno ETH (VETH) Ressurs

Offisiell nettside

Veno ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Veno ETH (VETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Veno ETH (VETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Veno ETH.

Sjekk Veno ETHprisprognosen nå!

VETH til lokale valutaer

Veno ETH (VETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Veno ETH (VETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Veno ETH (VETH)

Hvor mye er Veno ETH (VETH) verdt i dag?
Live VETH prisen i USD er 4,485.18 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VETH til USD er $ 4,485.18. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Veno ETH?
Markedsverdien for VETH er $ 1.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VETH?
Den sirkulerende forsyningen av VETH er 427.41 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVETH ?
VETH oppnådde en ATH-pris på 4,961.26 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VETH?
VETH så en ATL-pris på 1,400.82 USD.
Hva er handelsvolumet til VETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VETH er -- USD.
Vil VETH gå høyere i år?
VETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:22:46 (UTC+8)

Veno ETH (VETH) Viktige bransjeoppdateringer

