Veno ETH (VETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,389.07 $ 4,389.07 $ 4,389.07 24 timer lav $ 4,558.04 $ 4,558.04 $ 4,558.04 24 timer høy 24 timer lav $ 4,389.07$ 4,389.07 $ 4,389.07 24 timer høy $ 4,558.04$ 4,558.04 $ 4,558.04 All Time High $ 4,961.26$ 4,961.26 $ 4,961.26 Laveste pris $ 1,400.82$ 1,400.82 $ 1,400.82 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -5.45% Prisendring (7D) -5.45%

Veno ETH (VETH) sanntidsprisen er $4,485.18. I løpet av de siste 24 timene har VETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,389.07 og et toppnivå på $ 4,558.04, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VETH er $ 4,961.26, mens den rekordlave prisen er $ 1,400.82.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VETH endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -5.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veno ETH (VETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Opplagsforsyning 427.41 427.41 427.41 Total forsyning 427.414550023699 427.414550023699 427.414550023699

Nåværende markedsverdi på Veno ETH er $ 1.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VETH er 427.41, med en total tilgang på 427.414550023699. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.