Velvet Unicorn by Virtuals (VU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VU er $ 0.01677295, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VU endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -6.28% over 24 timer og -36.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 766.47K$ 766.47K $ 766.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 766.47K$ 766.47K $ 766.47K Opplagsforsyning 994.12M 994.12M 994.12M Total forsyning 994,117,759.3575768 994,117,759.3575768 994,117,759.3575768

Nåværende markedsverdi på Velvet Unicorn by Virtuals er $ 766.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VU er 994.12M, med en total tilgang på 994117759.3575768. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 766.47K.