Velvet AI (VELAI) Informasjon Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards. Offisiell nettside: https://velvetai.xyz Kjøp VELAI nå!

Velvet AI (VELAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Velvet AI (VELAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 353.90K Total forsyning: $ 1.11B Sirkulerende forsyning: $ 1.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 353.90K All-time high: $ 0.00599055 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00032027 Lær mer om Velvet AI (VELAI) pris

Velvet AI (VELAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Velvet AI (VELAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VELAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VELAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VELAIs tokenomics, kan du utforske VELAI tokenets livepris!

VELAI prisforutsigelse Vil du vite hvor VELAI kan være på vei? Vår VELAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VELAI tokenets prisforutsigelse nå!

