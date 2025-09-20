Velvet AI (VELAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00036915 $ 0.00036915 $ 0.00036915 24 timer lav $ 0.00041573 $ 0.00041573 $ 0.00041573 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00036915$ 0.00036915 $ 0.00036915 24 timer høy $ 0.00041573$ 0.00041573 $ 0.00041573 All Time High $ 0.00599055$ 0.00599055 $ 0.00599055 Laveste pris $ 0.00011997$ 0.00011997 $ 0.00011997 Prisendring (1H) +2.38% Prisendring (1D) +11.43% Prisendring (7D) -0.21% Prisendring (7D) -0.21%

Velvet AI (VELAI) sanntidsprisen er $0.00041616. I løpet av de siste 24 timene har VELAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00036915 og et toppnivå på $ 0.00041573, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VELAI er $ 0.00599055, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011997.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VELAI endret seg med +2.38% i løpet av den siste timen, +11.43% over 24 timer og -0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Velvet AI (VELAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 459.38K$ 459.38K $ 459.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 459.38K$ 459.38K $ 459.38K Opplagsforsyning 1.11B 1.11B 1.11B Total forsyning 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Velvet AI er $ 459.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VELAI er 1.11B, med en total tilgang på 1105000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 459.38K.