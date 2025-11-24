Velocis AI pris i dag

Sanntids Velocis AI (VECAI) pris i dag er $ 0.0000058, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende VECAI til USD konverteringssats er $ 0.0000058 per VECAI.

Velocis AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,932.3, med en sirkulerende forsyning på 851.00M VECAI. I løpet av de siste 24 timene VECAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00006838, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000574.

Kortsiktig har VECAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Velocis AI (VECAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Opplagsforsyning 851.00M 851.00M 851.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

