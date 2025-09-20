VelasPad (VLXPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00293339 $ 0.00293339 $ 0.00293339 24 timer lav $ 0.00300476 $ 0.00300476 $ 0.00300476 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00293339$ 0.00293339 $ 0.00293339 24 timer høy $ 0.00300476$ 0.00300476 $ 0.00300476 All Time High $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.91% Prisendring (7D) +2.07% Prisendring (7D) +2.07%

VelasPad (VLXPAD) sanntidsprisen er $0.00299632. I løpet av de siste 24 timene har VLXPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00293339 og et toppnivå på $ 0.00300476, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VLXPAD er $ 1.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VLXPAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.91% over 24 timer og +2.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VelasPad (VLXPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Opplagsforsyning 433.05M 433.05M 433.05M Total forsyning 433,049,605.5215031 433,049,605.5215031 433,049,605.5215031

Nåværende markedsverdi på VelasPad er $ 1.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VLXPAD er 433.05M, med en total tilgang på 433049605.5215031. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30M.