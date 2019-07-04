Velas (VLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Velas (VLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Velas (VLX) Informasjon "Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm." Offisiell nettside: https://velas.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1gPxFKW8wSRF_iQY5fu4fV-Il33psyA-u/view Kjøp VLX nå!

Velas (VLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Velas (VLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M Total forsyning: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B Sirkulerende forsyning: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M All-time high: $ 0.568966 $ 0.568966 $ 0.568966 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00441489 $ 0.00441489 $ 0.00441489 Lær mer om Velas (VLX) pris

Velas (VLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Velas (VLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VLXs tokenomics, kan du utforske VLX tokenets livepris!

