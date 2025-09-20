Dagens Velas livepris er 0.00441705 USD. Spor prisoppdateringer for VLX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VLX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Velas livepris er 0.00441705 USD. Spor prisoppdateringer for VLX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VLX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VLX

VLX Prisinformasjon

VLX teknisk dokument

VLX Offisiell nettside

VLX tokenomics

VLX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Velas Logo

Velas Pris (VLX)

Ikke oppført

1 VLX til USD livepris:

$0.00441702
$0.00441702$0.00441702
+1.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Velas (VLX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:02:07 (UTC+8)

Velas (VLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00126753
$ 0.00126753$ 0.00126753
24 timer lav
$ 0.00442606
$ 0.00442606$ 0.00442606
24 timer høy

$ 0.00126753
$ 0.00126753$ 0.00126753

$ 0.00442606
$ 0.00442606$ 0.00442606

$ 0.568966
$ 0.568966$ 0.568966

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

+1.33%

-0.72%

-0.72%

Velas (VLX) sanntidsprisen er $0.00441705. I løpet av de siste 24 timene har VLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00126753 og et toppnivå på $ 0.00442606, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VLX er $ 0.568966, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VLX endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +1.33% over 24 timer og -0.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Velas (VLX) Markedsinformasjon

$ 12.17M
$ 12.17M$ 12.17M

--
----

$ 12.17M
$ 12.17M$ 12.17M

2.75B
2.75B 2.75B

2,754,367,454.652975
2,754,367,454.652975 2,754,367,454.652975

Nåværende markedsverdi på Velas er $ 12.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VLX er 2.75B, med en total tilgang på 2754367454.652975. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.17M.

Velas (VLX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Velas til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Velas til USD ble $ +0.0115012941.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Velas til USD ble $ +0.0048676571.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Velas til USD ble $ +0.0027706913090292891.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.33%
30 dager$ +0.0115012941+260.38%
60 dager$ +0.0048676571+110.20%
90 dager$ +0.0027706913090292891+168.29%

Hva er Velas (VLX)

"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Velas (VLX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Velas Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Velas (VLX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Velas (VLX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Velas.

Sjekk Velasprisprognosen nå!

VLX til lokale valutaer

Velas (VLX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Velas (VLX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VLX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Velas (VLX)

Hvor mye er Velas (VLX) verdt i dag?
Live VLX prisen i USD er 0.00441705 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VLX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VLX til USD er $ 0.00441705. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Velas?
Markedsverdien for VLX er $ 12.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VLX?
Den sirkulerende forsyningen av VLX er 2.75B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVLX ?
VLX oppnådde en ATH-pris på 0.568966 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VLX?
VLX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VLX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VLX er -- USD.
Vil VLX gå høyere i år?
VLX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VLX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:02:07 (UTC+8)

Velas (VLX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.