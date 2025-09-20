Velas (VLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00126753 $ 0.00126753 $ 0.00126753 24 timer lav $ 0.00442606 $ 0.00442606 $ 0.00442606 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00126753$ 0.00126753 $ 0.00126753 24 timer høy $ 0.00442606$ 0.00442606 $ 0.00442606 All Time High $ 0.568966$ 0.568966 $ 0.568966 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +1.33% Prisendring (7D) -0.72% Prisendring (7D) -0.72%

Velas (VLX) sanntidsprisen er $0.00441705. I løpet av de siste 24 timene har VLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00126753 og et toppnivå på $ 0.00442606, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VLX er $ 0.568966, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VLX endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +1.33% over 24 timer og -0.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Velas (VLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M Opplagsforsyning 2.75B 2.75B 2.75B Total forsyning 2,754,367,454.652975 2,754,367,454.652975 2,754,367,454.652975

Nåværende markedsverdi på Velas er $ 12.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VLX er 2.75B, med en total tilgang på 2754367454.652975. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.17M.