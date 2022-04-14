Vegas (VEGAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vegas (VEGAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vegas (VEGAS) Informasjon Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants. Offisiell nettside: https://vegas-hl.com/

Vegas (VEGAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vegas (VEGAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Total forsyning: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Sirkulerende forsyning: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M All-time high: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 All-Time Low: $ 0.0090571 $ 0.0090571 $ 0.0090571 Nåværende pris: $ 0.158868 $ 0.158868 $ 0.158868 Lær mer om Vegas (VEGAS) pris

Vegas (VEGAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vegas (VEGAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VEGAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VEGAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VEGASs tokenomics, kan du utforske VEGAS tokenets livepris!

