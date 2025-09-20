Vegas (VEGAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.161147 24 timer lav $ 0.172834 24 timer høy All Time High $ 1.15 Laveste pris $ 0.0090571 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) +5.20% Prisendring (7D) -12.14%

Vegas (VEGAS) sanntidsprisen er $0.172437. I løpet av de siste 24 timene har VEGAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.161147 og et toppnivå på $ 0.172834, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VEGAS er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.0090571.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VEGAS endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, +5.20% over 24 timer og -12.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vegas (VEGAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.72M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.72M Opplagsforsyning 9.95M Total forsyning 9,952,114.71

Nåværende markedsverdi på Vegas er $ 1.72M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VEGAS er 9.95M, med en total tilgang på 9952114.71. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.